İran’dan nükleer anlaşma mesajı: Hazırlıklarımız anlaşmaya varma yönünde

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 29 Kasım’da Viyana’da yeniden başlayacak nükleer anlaşmaya dönüş müzakerelerine yönelik, “Tüm hazırlıklarımız iyi bir anlaşmaya varma yönünde” dedi.

Sozcu.com.tr

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 29 Kasım'da Avusturya’nın başkenti Viyana'da yeniden başlayacak nükleer müzakerelere ilişkin konuştu. Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinde ciddi olduklarını belirterek, “Tüm hazırlıklarımız iyi bir anlaşmaya varma yönünde. Umut ediyorum Viyana görüşmelerinde ileriye dönük başarılı ve sağlam adımlar atabiliriz” ifadesini kullandı.

‘KARŞI TARAF DA UYMALI’



Nükleer anlaşma ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin İran için önemli olduğunu ifade eden Abdullahiyan, “Önümüzdeki günlerde Viyana görüşmelerine başlayacağız. Hem bölge ülkeleri hem de Avrupa ülkeleri ile önemli temaslarımız oldu. Tüm çabamız iyi bir anlaşmaya varma yönünde. Elbette bunun için karşı tarafın da tüm taahhütlerine uyması gerekiyor” dedi.

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