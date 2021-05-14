İrlanda’da sağlık sistemine fidye saldırısı

İrlanda sağlık sistemi, bilgi işlem sistemlerini geçici olarak kapattı. Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Paul Reid, fidye yazılım saldırısı nedeniyle bilgi işlem sistemlerini korumak ve durumu değerlendirmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.

HSE, corona virüsü aşılarının normal şekilde uygulanmaya devam edeceğini bildirirken Reid, fidye yazılım saldırısının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Başkent Dublin'de bulunan Rotunda Hastanesi, ayakta tedavi gören hastaların randevularının iptal edildiğini ancak durumu acil olanların hastanelere başvurmaları gerektiğini bildirdi.