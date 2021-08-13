İşe domuz çiftliğinde başlamıştı… Şimdi milyarder oldu

İngiltere'de yaşayan 29 yaşındaki Charlie Jardine'in, domuz çiftliğinde başlattığı girişimcilik hikayesi, Wall Street'de mutlu sona ulaştı. Genç adam kısa sürede multi-milyonerler arasına girdi.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir domuz kulübesinde elektrikli minibüs şarj işine başlayan İngiliz girişimci Charlie Jardine, Wall Street’teki multi-milyonerler arasına adını yazdırdı.

Charlie Jardine, elektrikli araba, kamyonet, otobüs ve kamyon kullanan firmalara şarj altyapısı sağlamak için altı yıl önce EO Şarj’ı kurdu.

Amazon, Sainsbury’s ve Uber gibi firmalarla bir dizi anlaşma yaptıktan sonra, firma bugün New York Menkul Kıymetler Borsası’nda 488 milyon sterlinden (5 milyar 745 milyon TL) işlem görüyor.

AİLE ŞİRKETİ OLDULAR

Henüz 29 yaşında bu başarıyı sağlayan Jardine’in en büyük destekçisi ise anne ve babası.

İngiltere’nin Suffolk kentinde yaşayan aile, Charlie’nin büyükbabasının sahip olduğu çiftlik içerisinde yer alan domuz kulübesinde elektrikli şarj işine başladı.

ÖDÜNÇ DOMUZ ÇİFTLİĞİNDEN FABRİKAYA

Jardine, “Daha önce başka bir elektrik şarj şirketinde çalışmıştım ama her zaman kendi işimi kurmak istemiştim. Büyükbabam bize domuz kulübesini ödünç verdi ve biz onu bir fabrikaya dönüştürdük, şu anki konumumuza ulaşmak için çok uğraşsak da geldiğimiz yeri biliyoruz.” dedi.

Jardine sözlerine, ‘Ve yaptığımız şey sadece benim yolculuğum değil, bir aile yolculuğuydu. Şimdiye kadar başardıklarımızdan hepimiz gurur duyuyoruz.’ diyerek devam etti.

İlginizi Çekebilir İşte en çok dolar milyonerine sahip ülkeler