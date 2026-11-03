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Sevgili okurlarım, Apo ve kanlı örgütünü bir süredir unutmuştuk. Onlarla ilgili konular artık haber piyasalarında yer bulmuyordu. Arka sıralara düşmüştü.

İyi ama burada bir de milyonlarca insanımız var ki bu işin ne olacağını, nerelere sürükleneceğini büyük bir merakla bekliyordu.

Ortaya bir sürü haberler çıkıyordu...

Apo tahliye edilecek...

Ona İmralı Adası’nda lüks bir konut verilecek...

Kendisiyle ilgili bazı harcamaları artık devletimiz üstlenecekti... O kadar ki, kimliğinde halen ‘bekar’ görülen bu şahıs evlendirilecek ve düğün masraflarını sözüm ona devlet karşılayacaktı...

Tahliye edildikten sonra nerede yaşayacağı henüz belli değildi. Acaba kendisi ne düşünüyordu...

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Bu konuda Meclis’te komisyonlar kuruldu. Devletin en üst düzey yetkililerinin katıldığı bu süreçte ilginç olaylar oldu. Ancak işin nereye varacağını bilen ya da bildiklerini Türk Milleti’ne açıklayan herhangi bir kişi ya da kuruluş ortada yoktu.

Herkes kafasına göre atıyordu. Bazılarına göre ona İmralı’da lüks bir villa inşa ediliyordu. Üç katlı tripleks, süper lüks, deniz kıyısında bir villa... Ayrıca emrine korumalar, aşçılar, garsonlar, temizlik görevlileri verilecek ve ilgili şahsın her açıdan rahat etmesi sağlanacaktı.

Böyle aylar geçti... İmralı’ya gelip gidenlerin sayısı giderek arttı.

Apo’yu neredeyse unutmak üzereydik ki, dün yine karşımızda bulduk!

Kendisini ziyarete giden DEM Parti heyeti açıklama yaptı. Cezaevindeki Apo’nun kaldığı yer değiştirilmişti.

Daha fazla bilgi vermediler ve bizim merakımız giderilmedi. Nereye taşınmıştı? Villaya mı, yoksa başka bir yere mi!

Şu anda yine bilinmiyor.

Ama bizim açımızdan bakıldığında çok daha önemli sorular var ve bu konular da artık unutuldu.

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Terörsüz Türkiye pazarlıkları sürerken bizim istediğimiz, olmazsa olmaz iki koşul vardı.

1- PKK örgütü kendini feshedecek. Yani bundan sonra piyasada öyle bir terör örgütü kalmayacak!

2- Örgüt silah bırakacak ve elindeki bütün silahları malzemeleriyle birlikte devlete teslim edecek.

Şimdi bunlar sağda solda konuşuyor, açıklamalar yapıyor ve örgütü zaten feshettiklerini iddia ediyorlar.

Tamamen yalan.

Ayrıca bu saatten sonra bunların hangi sözüne güvenebiliriz!

Bana soracak olursanız (elimde herhangi bir somut bilgi ve belge yok ama) onların bu gibi oyalayıcı ve zaman kazanmaya yönelik sözlerine asla inanmam.

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Gelelim yukarıda sözünü ettiğim ikinci maddeye... Bu çok daha önemli çünkü içinde somut bir durumu barındırıyor.

Örgüt, silahlarını devlete teslim edecek!

Ne silahı, hangi silahları?

Bunların geçen yıl yaz aylarında Irak Süleymaniye’de düzenlediği atraksiyonu herhalde unutmadık!

Unutmak bir yana, o sahneyi hep anımsayacağız.

50 kadar kadınlı erkekli terörist üzerlerinde üniformalarıyla birlikte tepedeki mağaradan iniyor. Aşağıda büyük bir çöp bidonu var, içinde ateş yanıyor...

Ve ellerindeki çakaralmaz silahları oraya, ateşin içine atıyorlar...

Ve böylece silah teslimi gerçekleşmiş oluyor!

Peki o tiyatrodan sonra devlete herhangi bir silah vesaire teslim ettiler mi?

Hayır efendim etmediler.

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Eeee?.. Yani bu koşullar altında silahları nasıl teslim edecekler devlete?

Etmeyecekler...

Ya da yine göstermelik bir teslim yutturmacası düzenleyecekler.

Ama hiç kuşkunuz olmasın, terörsüz Türkiye böyle ortaya çıkacak!

Silahların teslimiyle falan değil, Apo’ya İmralı’da yeni bir konut ya da deniz kıyısında villa yaparak!

İşin bu kadar basit olduğunu bilsek değil bir villa, 30 katlı apartman yaptırırdık ona!