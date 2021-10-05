İşkenceciler, Uygur Türklerine uygulanan zulmü anlattı

Çin'in Şincan'daki Uygur Türklerine yönelik uyguladığı şiddeti, ülkeden kaçan eski bir işkenceci anlattı. CNN'e konuşan Jiang isimli bir işkenceci kendisinin ve meslektaşlarının uyguladığı şiddeti detaylarıyla anlattı.

Sozcu.com.tr

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Başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunun büyük tepkisini çeken Uygur Türklerine uygulanan şiddetin detaylarını CNN’e konuşan eski bir işkenceci detaylarıyla anlattı.

Gerçek ismini açıklamayan ve sadece Jiang olarak anılan eski işkenceci ülkenin batısında yaşayan Uygur Türklerine şafak baskınları düzenlendiğini ve birçoğunun yakalandığını söyleyerek, “Onları gece vakti şiddet kullanarak yakalıyorduk. Eğer bir bölgede 100 tane olduğunu biliyorsak onların hepsini yakalamamız gerekiyordu” dedi.

Üç saat boyunca CNN’e yaşadıklarını ve toplama kamplarında yaşananları anlatan Jiang, “Onları yere düşene ve vücutları şişene kadar tekmeliyor ve dövüyorduk. Yerde ağlayana kadar devam ediyorduk. Sorgu süreci kapsamında yakalanan her yeni Uygur Türkünü dövüyorduk. Kadın, erkek ve 14 yaşına kadar çocuklar da buna dahildi” dedi. İnsanları tavandan bağladıklarını, elektrik verdiklerini ya da cinsel saldırıda bulunduklarını söyleyen Jiang, “Onlara yemek ve su verilmiyordu ve bazen günlerce uyanık kalmaya zorlanıyorlardı. Herkesin farklı bir metodu vardı. Bazıları levye kullanıyordu diğerleri de üzerinde asma kilit olan demir zincir” ifadesini kullandı.

Bu insanların “terör” suçlarından yakalandığını dile getiren Jiang, “Fakat bu kişilerin hiçbirinin suç işlediğini sanmıyorum. Bunlar sıradan insanlardı” yorumunu yaptı. CNN’e polis üniformasını, belgeleri, fotoğrafları ve videoları gösteren Jiang, “İşkencecilerden bazıları bunu iş olarak görüyordu fakat bazıları psikopattı” dedi.

10 yıldan uzun bir süre polis olarak çalıştıktan sonra bu göreve getirildiğini söyleyen Jiang, “Her görevlinin bir kotası vardı. Dolayısıyla bütün polisler ve görevliler Uygur Türklerini yakalamak için tetikteydi. Herkesin hedefini tutturması gerekiyordu” dedi. İnsanları toplu bir şekilde yakalamak için köyün ağası ya da muhtarının bir toplantı düzenlediğini ve bu sayede oraya giden herkesin yakalandığını da dile getiren Jiang, “Tek bir yılda 900.000 Uygur ya da diğer azınlıklardan insanın yakalandığını biliniyordu. Eğer polisler de bu sürece dahil olmak istemezlerse onlar da hapse atılıyordu” dedi.

İşkenceciler, yakalananlara elektrik verdiğini de dile getiren Jiang, “Elektriği cinsel organlarına veriyorduk” açıklamasın yaptı.

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