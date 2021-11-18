İspanya Başbakanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ülkeyi karıştırdı

Dün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen İspanya Başbakanı Sanchez'in görüşmesi ülkesinde tartışma yarattı... İspanyol muhalefeti, Sanchez'in temasları üzerine sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Sozcu.com.tr

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İspanyol Solcu İşçi Partisi’nin Genel Sekreteri ve Başbakan Pedro Sanchez’in dün gerçekleştirdiği Türkiye temasları İspanya’da gündem oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da bir araya gelen Sanchez’in Türkiye ile iş birliği yapabileceğinin gündeme gelmesi üzerine İspanyol muhalefet partisi Halk Partisi lideri Pablo Casado Blanco, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Casado Blanco, “Sanchez’in Türkiye ziyaretinden sonra Halk Parti, AB üyesi olarak Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin toprak bütünlüğünü koruma, insan haklarına saygı duyma ve AB güvenlik politikası ve mülteci konularında destek sağlama taahhüdünü tekrarlıyor” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN TOPLANTIDA NE DEMİŞTİ?

Dün Ankara’da gerçekleşen Türkiye- İspanya Yedinci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı’nın ardından basının karşısına çıkan Erdoğan ve Sanchez açıklamalarda bulunmuş ve soruları yanıtlamıştı.

Erdoğan, “Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah bir de şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz” demişti.

Açıklamalarının arından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol- Türk ortak ilk uçak gemisinin denize indirildiğin bunun daha büyüğünü yapma konusunda mutabık kalındığını söyleyerek, “Büyük ölçekliyi daha sonra yapacağız. Değerli dostumla da mutabıkız inşallah. Büyük bir uçak gemisini mevcut şu andaki uçak gemisinin ardından yapmayı hedefliyoruz. Belki bununla birlikte denizaltı olayına da girme durumumuz olacak. Savunma sanayinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var İHA-SİHA-Akıncı gibi bu konularda da birçok adımları atabilme şansımız var ve İspanya’nın kendi ürünlerini yine aynı şekilde paylaşabilme imkanlarımız olacak” ifadesini kullanmıştı.

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