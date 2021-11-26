İspanya da Güney Afrika’ya uçuşları durdurdu

Afrika'da ortaya çıkan Nu varyantı ile ilgili endişe devam ederken, Afrika ülkeleriyle uçuşları askıya alan ülkelere İspanya da eklendi.

Sozcu.com.tr

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İspanya, Güney Afrika ve Botsvana’ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Salı gününden itibaren bölgedeki Covid-19 varyantı sebebiyle bu kararın alındığını aktaran devlet televizyonu TVE konuyla ilgili başka bir detay vermedi.

İspanya Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Avrupa Komisyonu’nun Afrika’nın güneyinden gelen yolculara bir seyahat yasağı uygulanması çağrısı sonrasında birçok ülke başta Güney Afrika olmak üzere bazı Afrika ülkeleriyle uçuşları askıya almıştı.

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