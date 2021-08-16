İspanya’da orman yangınları: 1000’den fazla kişi tahliye edildi

Tüm dünya aşırı sıcaklar ve orman yangınları ile boğuşurken, üzücü bir haber de İspanya'dan geldi. Başkent Madrid'in batısındaki Castilla y Leon bölgesinde orman yangınları nedeniyle yaşayanlar tahliye edilmeye başlandı.

SOZCU.COM.TR

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İspanyol yetkililer, Cumartesi gününden bu yana şiddetli bir sıcak hava dalgasının tetiklediği en az 12.000 hektar (29.652 dönüm) araziyi yok eden orman yangınları nedeniyle yaklaşık bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

Madrid’in yaklaşık 120 kilometre batısındaki Castilla y Leon’un orta bölgesindeki kırsal bir alan olan Navalacruz’da başlayan yangın, sekiz köyün boşaltılmasına neden oldu.

Bölge çevre şefi Juan Carlos Suarez-Quinones Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgarlar, yüksek sıcaklıklar ve düşük nemin yangının yayılması için mükemmel koşullar yarattığını, ancak yangınların yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başladığını söyledi.

140 acil durum askeri personeli de dahil olmak üzere yaklaşık 1000 itfaiyecinin yanı sıra helikopterler ve uçakların yangını kontrol altına almak için görevlendirildiğini söyledi.

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