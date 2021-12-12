İsrail Başbakanı Bennett, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bennett'in ziyareti bir İsrail başbakanının BAE'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

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İsrail Başbakanlığı tarafından Başbakan Naftali Bennett'in, bugün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği açıklandı. Bennett’in ziyareti bir İsrail başbakanının BAE’ye yaptığı ilk ziyaret olacağı için oldukça önemli olarak nitelendiriliyor.

Bennett'in, yarın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşmesi bekleniyor.

Açıklamada, İsrail ile BAE arasındaki bağların derinleştirilmesi ile iki ülke arasındaki istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacak ekonomik ve bölgesel konuların görüşüleceği belirtildi.

Geçen Haziran, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Abu Dabi’deki İsrail Büyükelçiliğinin açılışı için BAE’yi ziyaret ederek “tarihi bir anı” gerçekleştirmişti. Bu, iki ülkenin geçen yıl ilişkileri normale döndürmek için ABD arabuluculuğunda bir anlaşma imzalamasından bu yana İsrailli bir yetkilinin yaptığı ilk üst düzey ziyaretti.

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