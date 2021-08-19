İsrail, corona virüs tedbirlerini sıkılaştırıyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle tedbirleri sıkılaştırmaya karar verdi.

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İsrail’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı, daha önce oteller, restoranlar, kafeler, spor salonları ve kültür etkinliklerine katılmak için zorunlu olan “yeşil pasaport” belgesinin kullanım alanını genişletti. Alınan yeni kararlara göre, aşı belgesi olan yeşil pasaport yüzme havuzları, müze, kütüphane, milli parklarda da zorunlu olacak. Aşı olmayanlar ise bu alanlara girmek için negatif Covid-19 test sonucu göstermek zorunda olacak.

Aşı kapsamına alınmayan 3-12 yaş arası çocuklar da 72 saat geçerli ücretsiz PCR veya 24 saat geçerli ücretsiz hızlı antijen testi yaptırabilecek. Bakanlık, kapalı alandaki toplanmaları bin kişiyle sınırlandırırken açık alandaki toplanmaların sınırını 5 bin olarak açıkladı. Evlerde ise kapalı alanlarında 50, bahçe gibi açık alanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verildi.

Japonya’da da günlük vaka sayısı rekor tazeledi!

Japonya’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 156 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 459’a ulaşırken, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Corona virüs (Covid-19) vakalarında son haftalarda gözlenen rekor düzeydeki artış nedeniyle salgında yeni dalga endişesi yaşanan Japonya’da günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son 24 saatte 25 bin 156 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 232 bin 459’a yükseldi. Dünden bu yana 26 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanırken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 15 bin 555’e ulaştığı bildirildi.

Yeni Zelanda’da bir Covid-19 vakası ulusal kapanma getirdi!

Yeni Zelanda’da 6 ay sonra ilk kez yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görüldü. Ülkenin en büyük kenti Auckland’da 58 yaşındaki bir kişide yerel kaynaklı Covid-19 tespit edilmesi üzerine hükümet harekete geçti. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün yaptığı açıklamada, Delta mutasyonlu olduğu tahmin edilen yeni vaka nedeniyle ülke genelinde 3 günlük karantina ilan etti. “Başaramazsak başka yerlerde neler olabileceğini gördük. Sadece bir şansımız var” ifadelerini kullanan Ardern, en düşük tedbirlerden başlayıp uzun süre karantinada kalmak yerine en sert tedbirle başlayıp sürecin kısalmasının daha faydalı olacağını söyledi.

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