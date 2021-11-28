İsrail Omicron varyantı sebebiyle sınırlarını tamamen kapadı

İsrail yönetimi corona virüsünün Omicron varyantı sebebiyle ülke dışından yabancı turist gelişini tamamen kapadı.

Sozcu.com.tr

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İsrail Başbakanı Naftali Bennett, corona virüsünün mutasyona uğramış yeni varyantı olan Omicron sebebiyle ülkenin sınırlarının yabancılara kapatıldığını duyurdu.

Omicron varyantı sebebiyle sınırlarını tamamen kapatan ilk ülke olan İsrail’de salgını takip etmek için telefon takip teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.

Başbakan Bennett, sınırların 14 gün boyunca kapalı kalacağını da belirtti. Bu süreç içinde Covid-19 aşılarının Omicron’a karşı nasıl bir etkisi olduğunun da analiz edilebileceği kaydedildi. Bennett, ülke dışından gelen İsrail vatandaşlarının aşı olmalarına rağmen karantinada kalmasının zorunlu olduğunu da söyledi.

N12’de yayınlanan Meet the Press isimli programa katılan İsrail İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, “Bizim hipotezimize göre bu varyant şu an neredeyse bütün ülkelerde bulunuyor ve henüz tam detaylarını bilmesek de aşının bu varyanta etkisi bulunuyor” ifadesini kullandı.

Belçika, Botswana, Hong Kong, İtalya, Almanya, İsrail ve İngiltere’de tespit edilen Omicron varyantı sonrasında aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülke bazı Afrika ülkeleriyle uçuşları durdurma kararı almıştı.

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