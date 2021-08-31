İsrail’de vaka sayılarında rekor kırıldı

Dünyada en yüksek aşılama oranına sahip ülkelerinden biri olan İsrail'de okulların açılmasına sayılı gün kala corona virüs vaka sayılarında rekor gözlemlendi. Uzmanlar, bu durumu, Delta varyantı etkisi olarak yorumluyor.

Sozcu.com.tr

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Okulların açılmasına sayılı gün kala, İsrail’de corona virüs vakalarında rekor kırıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yaklaşık 11 bin kişinin testinin pozitif çıktığını, 24 hastanın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu sayının, ülkede pandeminin başından bu yana ulaşılan en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

Böylece yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail’de toplam vaka sayısının 1 milyon 66 bini geçtiği, 6 bin 943 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

VAKA SAYISI 83 BİNİ GEÇTİ

Aktif vaka sayısının 83 bini geçtiği ülkede hastalardan 719’nun durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail’de 12 yaş üstü çocukların da aşılanmasına başlanıldı.

Bugüne kadar İsrail’de yetişkin nüfusun yüzde 80’i aşılanırken, toplam nüfusun yüzde 60’ı iki aşısını da tamamlamış durumda…

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