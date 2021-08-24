İsrail’den Gazze’ye saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına hava saldırısı düzenledi.

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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze'nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi’nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.