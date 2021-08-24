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İsrail’den Gazze’ye saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına hava saldırısı düzenledi.

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İsrail’den Gazze’ye saldırı

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında Filistin direniş gruplarına ait bir mevzi ile Gazze'nin doğusundaki Al-Zaytoun Mahallesi’nde bir tarım arazisinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, İsrail medyası, hava saldırılarının Gazze’den İsrail’e yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak düzenlendiğini ifade etti.

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