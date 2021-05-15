İsrail’in gece boyu vurduğu Gazze’de yıkımın boyutu gün doğunca ortaya çıktı

İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın abluka altındaki Gazze’ye yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İsrail ordusu, gecenin ilk saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne bomba yağdırdı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 136’ya yükseldi.

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de aralarında Hamas’a ait olduğu belirtilen noktalar da dahil olmak üzere yüzlerce hedefin gece boyu vurulduğu bildirildi.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beit Hanoun’da yaşanan yıkım gün ağarınca ortaya çıktı. Aileler enkaz altındaki eşyalarından geri kalanları almaya çalışırken görüntülendi.

Evleri enkaza dönen aileler, İsrail ordusunun saldırılarına isyan etti.

Gazze sokaklarında büyük yıkıma yol açan İsrail saldırıları sonrasında, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede az sayıda iş makinesinin, halka tehlike yaratmaması için yıkıntıları temizlediği görüldü.