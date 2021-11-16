“İsrailli çift” olayında dikkat çeken hamle: İlk yetkiliyle görüştüler

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli çift Mordy ve Natali Oknin çifti, İsrailli yetkililerle ilk kez bir araya geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ile İsrail arasındaki “İsrailli çift” krizinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı… İsrailli avukat Nir Yaslovitzh, dün Mordy Oknin ile görüştü.

Cezaevindeki şartların zor olduğunu İsrailli avukata söyleyen Oknin, eşiyle de görüşemediğinden yakındı. Oknin çiftiyle görüşme izni alan ilk İsrailli yetkili olan Yaslovitzh, görüşmenin duygusal geçtiğini söyledi.

Yaslovitzh, “Çok dramatik olmadan görüşmenin gözyaşı içinde geçtiğini söyleyebilirim. Hem onun hem de benim gözyaşım. Onu eve götürme sözü verdim ve bunu da gerçekleştireceğim. Onun hapishane şartlarının kolay olmadığını doğrulayabilirim. İbranice konuşan birini duyunca çok duygulandı” dedi.

Oknin’in kendisine, “Bu durum ne kadar sürecek”, “Türkiye’de sistem nasıl işliyor” ve “Neden gözaltındayım” gibi “zor sorular” sorduğunu dile getiren Yaslovitzh, “Ben ona umut ve inanç vermeye çalıştım” dedi.

“SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINDAN ÖNCE OLDU” İDDİASI

Öte yandan İsrail basını, gözaltı olayının, İsrail’in sözde Ermeni soykırımını tanımak üzere hazırlanmış yasa tasarısının Knesset’e gelmesinden bir gün önce gerçekleştiğini yazarak imada bulundu.

İsrail medyası benzer yasa tasarılarının daha önce de gündeme geldiğini ve bunların yasalaşmadığını hatırlattı. Dolayısıyla bu iki olayın birbirinden bağımsız olduğuna dair ifadeler yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Çamlıca Kulesi’nde restoran bölümüne çıkan İsrailli çift pencereden fotoğraf çekti. Kendi aralarında konuşan çiftin, fotoğraflardan birinde Recep Tayyip Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü.

Kendi aralarında konuşan çiftin, Erdoğan’ın evini çektiklerini duyduğunu öne süren bir garson durumu polise bildirdi. Cumhurbaşkanlığı korumalarına iletilen durum, İstanbul emniyetine bildirildi. Bunun üzerine İsrailli çift gözaltına alındı.

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