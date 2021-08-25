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İşte dünyanın en büyük dönme dolabı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı.

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İşte dünyanın en büyük dönme dolabı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde dünyanın en büyük dönme dolabının inşası tamamlandı. Bluewaters Adası’nda inşa edilen Ayn Dubai (Dubai`nin gözü) adlı dönme dolap, kapsül şeklinde 48 klimalı kabinden oluşuyor.

1750 KİŞİ AYNI ANDA BİNEBİLECEK

250 metreden fazla yüksekteki Ayn Dubai, bin 750 kişiye aynı anda hizmet verebilecek. Ayn Dubai, yaklaşık 38 dakikalık sürecek her turda 360 derecelik kesintisiz şehir manzarası sunacak. Dünyanın en büyük dönme dolabının, 21 Ekim’de kapılarını ziyaretçilerine açması bekleniyor.

 

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Birleşik Arap Emirlikleri Dubai