İsveç’te nüfusun yüzde 45’i tamamen aşılandı: Ölü sayısı sıfırlandı

İsveç'te Covid-19 aşılamasında nüfusun yüzde 45'inden fazlası aşının her iki dozunu alarak tamamen aşılanırken, ülkede günlük ölüm sayısı sıfırlandı.

SOZCU.COM.TR

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Corona virüsü salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 1 milyon 109 bin 112’ye, toplam can kaybının ise 14 bin 621’e ulaştığı İsveç’te, Covid-19'a ilişkin günlük ölüm sayısı Temmuz ayı ortasından itibaren sıfır seviyesinde seyrediyor.

Virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda ve can kayıplarında düşüş görülen İsveç’te resmi verilere göre şu anda 15 bin 539 kişide aktif olarak enfeksiyon görüldüğü ve bunlardan yüzde 99.8’nin hafif şekilde hastalandığı, yüzde 0.2’sinin ciddi hastalığa yakalandığı belirtildi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI 30 ARALIK



İsveç’te şu ana kadar en yüksek günlük ölüm sayısı 30 Aralık’ta 121 kişinin hayatını kaybetmesi ile kayıtlara geçerken en yüksek günlük vaka sayısı ise 11 bin 376 vaka ile 23 Aralık’ta kaydedildi. Ülkede günlük vaka sayıları Temmuz ayı sonundan itibaren yeniden yükselişe geçerken, 9 Ağustos’tan bu yana binin üzerinde seyrediyor.

TEK DOZ ORANI YÜZDE 64

İsveç’te Covid-19 aşılamasında nüfusun yüzde 64’ünün en az bir doz aşılandığı, yüzde 45.6’sının ise aşının her aşının her iki dozunu alarak tamamen aşılandığı belirtildi. Verilere göre, İsveç’te Covid-19 aşılamasının başlamasıyla beraber toplamda 11 milyon 323 bin 130 doz aşı uygulandı. Günlük uygulanan aşı dozu ortalamasın ise 67 bin 302 olduğu belirtildi.

İsveç’te Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson aşıları uygulanıyor.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu Haziran ayında 16 yaş ve üstü kişilerin Covid-19′ a karşı aşılanmaya başlanacağını duyurmuştu. Kurumun resmi web sayfasında ayrıca 12 ila 15 yaş arasında klinik olarak savunmasız çocukların Covid-19 aşısını alabileceği belirtilirken hamile kadınların da aşısı olması tavsiye ediliyor.