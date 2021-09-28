İsveç’te patlama: Çok sayıda yaralı var
İsveç'in Göteborg kentinde bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde İsveç’in Göteborg kentinde bir binada yaşanan patlamada 25 kişi hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin bilgi radyo kanalı SR’da yer aldı.
İsveç polisi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Acil yardım kuruluşları binayı boşaltmaya ve binada süren yangınları söndürmeye çalıştıklarını ifade etti.
Göteborg bölgesi acil yardım kuruluşları, “Birçok daire ve merdivenler patlamadan etkilenmiş durumda. Şu anda patlamaya neyin yol açtığı bilinmiyor” açıklamasında bulundu.