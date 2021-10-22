İsviçre eski konsolosunun eşine 3 yıl 8 ay hapis

Bebek'te 2013 yılında alkollü şekilde kullandığı ciple, motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan İsviçre eski İstanbul Konsolosu Florian Köppel'in eşi Andrea Walz Köppel, 6 yıl sonra tekrar yapılan yargılamada "Bilinçli taksirle yaralama" suçundan aynı cezaya çarptırıldı.

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İsviçre eski İstanbul Konsolosu Florian Köppel’in eşi Andrea Walz Köppel, 5 Şubat 2013’te Bebek’te cip kullanırken motosikletle seyir halinde olan Doğan Durmuş İnal ve Filiz İnal’a çarptı.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Filiz İnal’ın hayati tehlike geçirecek ve uzuvlarından birinin fonksiyonunu kaybedecek şeklide yaralandığı ve sanık Köppel’in olay sırasında 0,59-0,84 promil arasında alkollü olduğu belirtildi.

İddianamede sanık Andrea Walz Köppel’in “Bilinçli taksirle yaralama” suçundan 1 yıl 1 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Davayı 2015 yılında karara bağlayan İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Köppel’i “Bilinçli taksirle yaralamaya neden olma” suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Yerel mahkemenin kararını 2020 yılında inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suçun uzlaşmaya tabi olduğunu, soruşturma aşamasında taraflara uzlaşma teklifi yapılmadan sanık Köppel’e dava açıldığını ve mahkemenin de taraflara uzlaşma teklifinde bulunmadan yargılamaya devam ettiğini kararında belirtti.

Yargıtay, kararı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye geri gönderdi.

MAHKEME 6 YIL ÖNCEKİ KARARIN AYNISINA HÜKMETTİ

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından taraflar uzlaşamayınca sanık Köppel’in yargılanmasına yeniden başlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını isterken sanık avukatı müvekkilinin beraat etmesini talep etti.

Davayı yeniden karara bağlayan mahkeme, 6 yıl önce verdiği kararı tekrarlayarak sanık Andrea Walz Köppel’in “Bilinçli taksirle yaralamaya neden olmak” suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın kazadan sonra olay yerinden kaçması, yargılama sürecinde dosyaya yansıyan pişmanlığının görülmemesi ve kusurunun oranı gibi hususları dikkate alarak cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

“TRAFİK SUÇLARI AÇISINDAN EMSAL NİTELİKTEDİR”

İnal ailesinin avukatı Müge Bozok, trafik kazalarında her yıl binlerce vatandaşın yaşamını yitirdiğine değinerek söz konusu kazaların sürücülerin yeterli trafik eğitimi almaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Bozok, trafikte işlenen suçlara ilişkin yasalarda gerekli düzenlemelerin mevcut olduğunu fakat neredeyse söz konusu yasaların hiçbirinin uygulanmadığını belirterek “Mahkemelerin trafik kazalarını basit bir kaza olarak görme eğilimi, cezaların caydırıcı niteliğini azaltıyor. Bu nedenle alkollü şekilde müvekkillerimize çarpıp olay yerinde yaralı olarak bırakıp kaçan sanık aleyhine verilen bu karar trafik kazalarında verilen çoğu karardan daha nitelikli bir karar ve de diğer trafik suçları açısından da emsal niteliğindedir” dedi.