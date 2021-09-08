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İsviçre’de Covid kuralları güncellendi

İsviçre'de hastaneler üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni kurallar getirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:49 - 08 Eylül 2021 Güncellenme:
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İsviçre’de Covid kuralları güncellendi

İsviçreli yetkililer, pazartesi gününden itibaren restoran, cafe gibi kapalı alanlara girişte vatandaşlarına Covid-19 durum sertifikası gösterilmesini zorunlu kıldıklarını duyurdu.

Bugün yapılan ve uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle duyurduğu açıklamada İsviçrelilerin aşı kartı, hastalığı yendiğine dair belge ya da negatif test sonucu istendiği belirtildi.

İsviçre hükümeti, dördüncü dalgayı ortadan kaldırmak için bu kararın alındığını duyurdu.

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