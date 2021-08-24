İsviçre’deki vaka artışı, dördüncü dalga için alarm veriyor

Hükümetin Federal Halk Sağlığı Dairesi kriz ekibi başkanı yaptığı açıklamada, İsviçre'nin enfeksiyonlarda yaşanan artışla dördüncü bir corona virüsü dalgası yaşadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Patrick Mathys, yeni enfeksiyonların sayısının son zamanlarda günde 2.500 ila 3.000 arasında gezindiğini ve bu yılın başlarındaki üçüncü dalga seviyesine yakın olduğunu söyledi. Mathys, Bern’de düzenlediği basın toplantısında, “Mevcut durumu dördüncü dalga olarak tanımlamalıyız” dedi.

Salgının başlamasından bu yana yeni enfeksiyon sayısı salı günü 2.993 artarak toplam sayı 761.978’e ulaştı. Hükümet ayrıca altı ölüm daha bildirerek ölü sayısını 10,461 olarak bildirdi.

Mathys, hastaneler ve düşük aşı seviyeleri konusunda endişeli olduğunu söyledi. Nüfusun yaklaşık yüzde 56’sı en az bir doz aşı aldı ve yüzde 50’si iki doz aldı. Mathys, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların büyük çoğunluğunun aşılanmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

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