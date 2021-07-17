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İtalya’da günlük vaka sayısı 3 bini aştı

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 3 bin 121 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 284 bin 332’ye ulaştı.

Güncellenme: 21:55, 17/07/2021
HaberlerDünya
İtalya’da günlük vaka sayısı 3 bini aştı

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 244 bin 797 corona virüsü testi yapıldığı ve 3 bin 121 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 284 bin 332'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 13 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 864'e yükseldiğini açıkladı.

26 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ İKİ AŞI OLDU

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 328 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 43 bin 491 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1 kişi artarak, 162'ye yükseldi. Ülke genelinde Covid-19 testlerindeki pozitiflik oranı ise yüzde 1.3 oldu.

İtalya’da bugüne kadar 60 milyon 826 bin 415 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 26 milyon 526 bin 901 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

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