İtalya’da mahkum ev hapsindeki eşinden kaçtı: Dayanamıyorum cezaevine gönderin
İtalya'da uyuşturucu ticaretinden hüküm giyen bir mahkum, ailesiyle yaşadığı ev hapsinden cezaevine gönderilmek için kaçtı.
İtalya’nın başkenti Roma’ya 28 kilometre uzaklıktaki Guidonia Montecelio bölgesi, bir mahkumun sıra dışı talebiyle ülke medyasının gündeminde.
Il Messaggero gazetesinin haberine göre uyuşturucu ticareti yapan 30 yaşındaki Arnavutluk kökenli adam, ev hapsine mahkum edildi. Eşiyle yaşadığı evde cezasını çekmeye katlanamayan adam, polis karakoluna giderek cezasını hapishanede çekmek istediğini söyledi.
‘HAYATIM CEHENNEME DÖNDÜ’
The Straits Times’a konuşan İtalyan polisinden Francesco Giacomo Ferrante, “Eşi ve ailesiyle birlikte yaşıyordu. İşler yolunda gitmiyormuş. Evdeki hayatının cehenneme döndüğünü söyleyip, ‘Daha fazla yapamayacağım, cezaevine girmek istiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.
Ev hapsi kurallarını ihlal eden mahkum, cezaevine gönderildi.