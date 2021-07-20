İtalya’da son 24 saatte 3 bin 558 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 3 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 218 bin 705 corona virüsü testi yapıldığı ve 3 bin 558 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 293 bin 83'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 884'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 760 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 49 bin 310 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 kişi artarak 165'e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 62 milyon 361 bin 399 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 27 milyon 778 bin 635 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.