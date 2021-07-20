Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İtalya’da son 24 saatte 3 bin 558 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 3 bin 558 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 293 bin 83’e ulaştı.

Güncellenme: 21:11, 20/07/2021
HaberlerDünya
İtalya’da son 24 saatte 3 bin 558 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 3 binin üzerine çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 218 bin 705 corona virüsü testi yapıldığı ve 3 bin 558 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 293 bin 83'e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 884'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 760 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 49 bin 310 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 3 kişi artarak 165'e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 62 milyon 361 bin 399 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 27 milyon 778 bin 635 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

İlginizi ÇekebilirDünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye corona formülüDünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye corona formülü
Avrupa Corona Dünya İtalya Sağlık Sağlık Bakanlığı Türkiye