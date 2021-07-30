Haberler - Dünya

İtalya’da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka

İtalya’da corona virüsü salgınında son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 343 bin 519’a ulaştı.

YAYINLANMA:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İtalya’da son 24 saatte 6 bin 619 yeni vaka

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında 15 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 486 corona virüsü testi yapıldığı ve 6 bin 619 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 343 bin 519'a ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 2 bin 117 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 82 bin 962 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 7 kişi artarak 201’e yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 67 milyon 755 bin 390 Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 918 bin 616 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

Coronanın ortaya çıktığı Çin'den kötü haber! Yeniden yayılıyor İlginizi Çekebilir Coronanın ortaya çıktığı Çin'den kötü haber! Yeniden yayılıyor
Çin Corona Haber İtalya Sağlık Sağlık Bakanlığı