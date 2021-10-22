İtalya’da ‘Yeşil Geçiş’ aşılamayı hızlandırdı: Çünkü işe ihtiyacım var

İtalya'da, çalışanların 'Yeşil Geçiş' kapsamında aşılanma oranının artması dikkat çekti. Guardian'a konuşan market çalışanı Rosanna Barbuto, "Zorunda olmasaydım yapmazdım ancak işe ihtiyacım var" dedi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, ülkelerin salgınla mücadelede uyguladığı yöntemler de farklılık gösterebiliyor.

Avrupa’da aldığı sert önlemlerle vaka sayılarını büyük ölçüde düşüren İtalya dikkat çekiyor. Ülkede çalışan kesim için zorunlu hale getirilen ‘Yeşil Geçiş’, aşılama oranını büyük ölçüde artırdı.

Yeşil Geçiş, çalışanların hastalığı geçirmiş olduğunu, aşılanmış olduğunu ya da son 48 saatte alınmış bir negatif sonucunu belgelediği sistemin adı. The Guardian’ın haberine göre Yeşil Geçiş’le birlikte son günlerde ilk doz aşısını olan kişi sayısı epey fazla.

‘TESTE PARA HARCAYAMAM’



Gazeteye konuşan bir süpermarket çalışanı Rosanna Barbuto o isimlerden biri. 59 yaşındaki Barbuto, “Eğer yapmak zorunda olmasaydım yapmazdım. Her sene grip aşısı yaptıran biriyim. Corona aşısı olmak istemedim çünkü insanlar sürekli yan etkilerden bahsediyordu. Aşının ne kadar güvenli olduğunu bilmiyordum, korkmuştum. Ancak işe ihtiyacım var ve sürekli test olmaya para harcayamam” dedi.