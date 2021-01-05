Japonya’da alarm! Vaka sayısında yeni rekor

Covid-19 salgınında kritik dönem geçiren Japonya'da günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre günlük vaka sayısı bugün ilk kez 4 bin sınırını aşarak 4 bin 883’e ulaştı. Son veriler ülke genelindeki toplam vaka sayısını 254 bin 124’e taşırken, son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 3 bin 741’e yükseldi.

EYALETLER ALARMDA

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın dün durumu kritik olan eyaletlerde OHAL ilan etmeyi düşündüklerini açıklamasının ardından Tokyo ve çevresindeki 3 eyaletin valileri harekete geçti. Tokyo, Kanagawa, Saitama ve Chiba eyaletleri, halka yerel saatle 20.00 sonrası mecburi olmayan seyahatlerden kaçınma çağrısı yapma kararı aldı. Restoranlardan da aynı saatte kapanmalarının talep edilmesine karar verildi.

“ÇABA GEREKİYOR”

Tokyo Valisi Yuriko Koike salgında farklı bir aşamaya gelindiğini belirterek, “İnsan trafiğini azaltmak ve sosyal teması engellemek dahil enfeksiyon riskini azaltmak için çaba sarf edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Kanagawa Valisi Yuji Kuroiwa ise Covid-19 hastalarına yer açmak için eyaletteki hastanelere acil olmayan ameliyatları erteleme çağrısında bulundu.

CORONAYLA MÜCADELE İLK SIRADA

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da bugün iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) toplantısında yaptığı açıklamada, corona virüsüyle mücadelenin öncelikleri olduğu mesajını verdi. Suga, “Halkın hükümetten ve iktidar partisinden beklediği güvenlik ve umut duygusu. Corona virüsü ile mücadeleyi ilk sıraya koyacağız ve üzerinde çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.

OHAL KARARI BEKLENİYOR

Suga dün yaptığı açıklamada, “Tokyo ve çevresindeki üç eyaletteki yeni vaka sayısı ulusal toplamın yaklaşık yarısını oluşturuyor” diyerek Kanagawa, Saitama ve Chiba’da kritikleşen duruma dikkat çekmişti. Suga, “Durumu ciddiye alıyoruz ve daha güçlü bir mesajın gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu bölgelerde OHAL ilanını düşündüklerini kaydeden Suga’nın, hükümetin konuya dair kararını Perşembe günü açıklaması bekleniyor. (İHA)

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