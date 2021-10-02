Japonya’da OHAL sona erdi… Sokaklar doldu taştı

Japonya’da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan OHAL uygulamasının sona ermesinin ardından Tokyolular kısıtlamasız ilk hafta sonunda sokaklara akın etti. Restoran ve benzeri birçok işletme uzun bir aranın ardından kapılarını yeniden açtı.

Sozcu.com.tr

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Japonya’da corona virüsü salgını nedeniyle 19 eyalette uygulanan OHAL uygulamasının 30 Eylül’de sona ermesinin ardından kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonunda Tokyo sokakları hareketlendi.

Dev metropolün merkezindeki Ueno’da bulunan Ameyoko Caddesi ve çevresindeki birçok restoran, OHAL kapsamında uygulanan alkol satış yasağının kalkmasıyla uzun sürenin ardından yeniden kapılarını açtı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Japonya'nın 19 eyaletinde uygulanan OHAL Perşembe gece yarısı itibariyle sona ermişti. Bu kapsamda Tokyo, Okinawa, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Shizuoka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido, Gifu, Aichi, Mie, Shiga ve Hiroshima’da uygulamada olan yoğun salgın önleme tedbirlerinin gevşetileceği kamuoyuna yansımıştı.

VAKA SAYISI 1.7 MİLYON

Restoran ve benzeri işletmelere yönelik alkol yasağı ve saat kısıtlaması ile kalabalık mekanlardaki kalabalığı azaltmaya odaklanan ve büyük oranda başarı sağlayan OHAL uygulamasında sokağa çıkma yasağı gibi radikal tedbirlere başvurulmamıştı. Spor müsabakaları gibi kitlesel etkinliklere izleyici sınırlaması getirilirken, şirketler ise çalışanlarını evden mesaiye teşvik etmişti.

Japonya’da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 703 bin 350’ye ulaşmış, ölü sayısı da 17 bin 700’e yükselmişti.