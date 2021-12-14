Kabil’de 10 sivilin öldüğü saldırıdan sorumlu ABD askerleri ceza almayacak

ABD Savunma Bakanı Austin, saldırıda yer alan Amerikan askerlerine ceza verilmemesi yönündeki tavsiye kararını onaylarken, hayatını kaybeden bir Afganın bağlı olduğu ABD merkezli yardım kuruluşu, "Hükümetimizin eylemleri ve hatalı suçlamaları nedeniyle çalışanlarımızın hayatı tehlikede” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD ordusu, ağustosta Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen ve 10 sivilin öldüğü SİHA saldırısı nedeniyle askeri personelinin ceza almayacağını açıkladı.

ABD'nin “en uzun süreli savaşını” yürüttüğü Afganistan'dan çekildiği süreçte, 29 Ağustos'ta bir araca düzenlenen saldırıda yedisi çocuk 10 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD, ilk başta SİHA'nın IŞİD'le bağlantılı ve saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını savunmuş, ancak daha sonra ölenlerin bir yardım kuruluşu çalışanıyla ailesi olduğunu kabul etmişti.

Pentagon'un yürüttüğü soruşturmada, SİHA saldırısının savaş yasalarını ihlal etmediği sonucu çıkmıştı.

“KORKUNÇ BİR HATA”

Daha önce sivillerin ölümünü “korkunç bir hata” olarak niteleyen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıda rol alan ABD askerlerine ceza verilmemesi yönündeki tavsiye kararını onayladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, “Yaşadığımız şey, bir ihmalin ve kötü yönetimin değil prosedürel süreçlerin aksaması” dedi.

Saldırıda hayatını kaybeden Zemari Ahmadi, ABD merkezli Uluslararası Beslenme ve Eğitim Örgütü (NEI) için çalışıyordu.

NEI'nin başkanı Steven Kwon, Pentagon'un kararını “şoke edici” diye niteledi. Kwon, “Ordumuz nasıl 10 değerli Afganın hayatını yanlışlıkla alıp kimseyi sorumlu tutmaz” dedi.

Kwon, “Burada sevdiklerini kaybeden ailelere ve çalışanlarıma bir mesaj var. Hükümetimizin eylemleri, hatalı suçlamaları nedeniyle hayatları tehlikede” diye konuştu.

ABD ve müttefiklerinin ülkeden çekilmesinin ardından Afganistan hükümeti çökmüş ve Taliban iktidarı yeniden ele geçirmişti.

İlginizi Çekebilir Eski Afganistan Cumhurbaşkanı'ndan şaşırtan açıklama: Taliban üyelerini kardeşlerim olarak görüyorum

İlginizi Çekebilir ABD terörist diye vurmuştu... Kabil'de öldürülen yardım görevlisi çıktı