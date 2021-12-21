Kadın polis mahkemede gözyaşları içinde kaldı

Arabasını durdurduğu siyah genci elektrikli tabancasını kullandığını zannederek bayıltmak yerine gerçek tabancasıyla öldüren kadın polis memuru “evet onu öldürdüm ve pişmanım” dedi.

Tayfun HOPALI / ABD

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Daunte Wright isimli siyah genci öldürmek suçundan yargılanan polis memuru Kimberly Potter, avukatı tarafından Wright’ın ölümüne yol açan olayları anlatması istendiğinde tanık kürsüsünde gözyaşlarına boğuldu.

Savcıların mahkemeye sunduğu video görüntülerinde kadın polis memurunun elektrik tabancası yerine gerçek tabancasını kullanarak Daunte Wright'i öldürduğü daha sonra sinir krizine girerek “Kahretsin! Onu vurdum!”, “Yanlış silahı aldım!” “Onu vurdum! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Aman Tanrım!” diyerek bağırdığı görünüyor.

Olanlardan çok pişmanlık duyduğunu ve bir çok şeyi hatırlamadığını söyleyen kadın polis memuru o günden sonra terapi görmeye başladığını belirtti.

Tanık sandalyesinde ifadesini veren ve sık sık gözyaşları döken Potter “Olaydan sonra polislikten istifa ettim. Evimi sattım ve Minneapolis'den ayrıldım” dedi.

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