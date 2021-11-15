Kahraman taksici felaketi önledi: İntihar bombacısını yakaladı

İngiltere'de dün Liverpool'da gerçekleşen anma töreninde bir felaketin eşiğinden dönüldü. Bir taksici aracına binen kişinin anma töreninde intihar saldırısı gerçekleştireceğini anlayınca adamı aracına kilitleyip kaçtı.

Sozcu.com.tr

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Dün İngiltere’nin liman kentlerinden Liverpool’da Birinci Dünya Savaşı’nda yaşamını yitiren İngiliz askerlerini anmak için düzenlenen törende bir facianın eşiğinden dönüldü.

Bu felaketi engelleyen isim ise David Perry isimli bir taksici oldu.

Taksici Perry, yolcu olarak aldığı bir adamın kararsız tavırlarından ve üzerindeki kıyafetten sarkan bir kablo görünce durumdan şüphelendi. Saldırganın önce anma töreninin düzenleneceği Anglikan Katedrali’ne gitmek istediğini fakat daha sonra fikrini değiştirerek bir hastaneye gitmek istediğini öğrenen Perry, adam taksiden inmeden araçtan çıktı ve otomobilin kapılarını kilitledi.

Panik içindeki saldırgan ise üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek yaşamına son verdi. Bölgede büyük bir patlama yaşanırken taksicinin birkaç çizikle saldırıyı atlattığı duyuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken MailOnline, polislerin saldırı ile ilgili üç şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Anma törenine 2000’den fazla asker, gazi ve izleyicinin geleceği belirtilirken olayı bir saldırı durumunda çok sayıda öleceği belirtildi. İngiliz basını taksici hakkında, “Kahraman” yorumunu yaparken, “Kendi yaşamını öne attı ve insanları kurtarmak ve şehrini korumak için ikinci kere bile düşünmedi” ifadesi kullanıldı.

Saldırganın kimliğinin henüz bilinmediği belirtilirken Kensington bölgesinde 29, 26 ve 21 yaşlarında üç kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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