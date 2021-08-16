Kan donduran görüntü: Afganistan’dan kaçarken uçaktan düştükleri iddia edildi

Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi sonrasında halk arasında panik ve korku büyüyor... Binlerce insan Kabil Havalimanı'nda uçak bularak kaçmak isterken İran medyasında paylaşılan bir görüntü kan dondurdu.

SOZCU.COM.TR

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İran’ın resmi medya kuruluşlarından Tehran Times’ın sosyal medya platformunda paylaşılan video uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Tehran Times, “Kabil’den ayrılan bir uçağın tekerleklerine kendilerini bağlayan iki kişi trajik bir şekilde düşerek can verdi” ifadesini kullandı.

Medya kuruluşunun paylaştığı görüntülerde havalanan bir uçaktan iki kişinin kısa bir arayla uçağın tekerleklerinden düştüğü ve yere çakıldığı görülüyor. Görüntüler ile ilgili daha fazla detay paylaşılmazken, bu iki kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

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