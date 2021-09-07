Kanada Başbakanı Trudeau’ya taşlı saldırı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçim kampanyaları kapsamında gittiği Ontario eyaletinin London kentinde taşlı saldırıya uğradı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, seçim kampanyalarını yürütmek için gittiği London kentinde, taşlı saldırıya uğradı.

Bir fabrikayı ziyaret eden Trudeau, buradan çıkıp, seçim otobüsüne yöneldiği sırada çakıl taşlarının hedefi oldu. Protestolarla karşılaşan Trudeau, Liberal Parti seçim otobüsünün etrafını saran kişilerin sözlü saldırılarına da maruz kaldı.

YARA ALMADI

Trudeau’nun taşlı saldırıdan yara almadığı belirtildi.

Güvenlik bariyerine alınan Trudeau, olayı doğrularken, uçakta gazetecilere verdiği demeçte iyi olduğunu doğruladı.

Trudeau, merkez sol görüşlü Liberal partisi için çoğunluk hükümetini sağlayabilmek için Ağustos ortasında erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Seçimlere iki hafta kala basında yer alan kamuoyu yoklamaları, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin oy oranını yüzde 35, Liberal Partinin oy oranını yüzde 33,5, Yeni Demokrat Partinin oy oranını ise yüzde 19 olarak gösteriyor.

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