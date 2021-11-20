Kanada’da dikkat çeken akaryakıt kararı

Kanada'da selin vurduğu British Columbia eyaletinde karayolu ve demiryolu bağlantılarının kesintiye uğramasının ardından tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle olası yakıt sıkıntısına karşı akaryakıt kullanımı Aralık ayına kadar kısıtlandı. Zorunlu haller dışında seyahat yapılmaması da istendi.

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde bu hafta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin izleri hala silinemedi. Kanada Silahlı Kuvvetleri personeli, olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen eyalette devam eden çalışmalara yardımcı olmak için bölgeye geldi.

Ham petrol taşıyan Trans Mountain boru hattının ise en az bir hafta daha kapalı olacağı açıklandı. Demir yolu ağındaki kesintiler de sevkiyatları engelledi. Tedarik zincirinde yaşanan aksama ve çalışmaları kolaylaştırma amacıyla yeni tedbirler alındı.

AKARYAKIT KULLANIMINA KISITLAMA

Eyaletin Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth, selde hasar gören otoyol ağının onarılması sırasında trafiğe kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Diğer yandan yakıt sıkıntısından korkan Bakan Farnworth, tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt kullanımının 1 Aralık’a kadar kısıtlandığını açıkladı.

Farnworth, “İnsanlardan şu anda yakıt tüketimini ve araç seyahatlerini sınırlamalarını istiyoruz” dedi. Farnworth, “Eyalet olarak birlik olmamız gereken 10 ila 11 gün var, açgözlüysek başarısız oluruz. İnsanların büyük çoğunluğu doğru olanı yapacaktır. Bu adımlar ticari trafiğin de akışını sağlayacak, tedarik zincirlerimizi dengeleyecek ve herkesin eve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı. Kısıtlama kararıyla sürücüler, artık 30 litreden fazla yakıt alamayacak.

SELİN BİLANÇOSU AĞIR

Sel felaketi nedeniyle 18 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği eyalette, yaklaşık 14 bin kişi halen evine dönmedi. Binlerce hayvanın da telef olduğu selin zararının 790 milyon Dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Selde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken, sayının artmasından endişe ediliyor.

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