Katar seçimler öncesi karıştı

Katar'da Şura Konseyi seçimleri yaklaşırken, yeni onaylanan adaylık ve seçim yasası ülkede protestolara neden oldu. Doha sokakları karıştı.

SOZCU.COM.TR

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Katar’da Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından onaylanan yeni seçim yasası protestolara neden oldu.

Ülkede ekim ayında yapılacak seçimler öncesi kabul edilen yasaya göre, 18 yaşını doldurmuş ve asıl uyruğu Katar olan herkes, Şura Konseyi üyelerini seçme hakkına sahip olacak. Dedesinin Katarlı olması ve Katar doğumlu olması kaydıyla Katar vatandaşlığını kazananlar, asıl vatandaşlık şartından muaf tutulacak.

‘Keyfi uygulamalar yapılıyor’

Adayların Katarlı olması şartı protestolara neden oldu. Çoğu kişi sesini sosyal medya üzerinden yükseltirken, Doha sokakları karıştı. El Murrah aşiretinden bazı kişiler, düzenlemede belirtilen şartları taşımadıkları gerekçesiyle yasanın “Keyfi olarak yürürlüğe konulduğunu” savundu.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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