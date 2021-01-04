Katar’a uygulanan ambargo kalkıyor

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 2017’nin ortalarından bu yana Katar’ı terörizmi desteklemekle suçlayarak diplomatik, ticaret ve seyahat ambargosu uyguluyor.

Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump tarafından anlaşmazlık üzerinde çalışmakla görevlendirilen Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner'ın bugün Suudi Arabistan'a uçtuğunu açıkladı.

Katar'ın dört ülkeyle sorunun çözümü için anlaşmaya varıldığını ifade eden yetkili, konuyla ilgili anlaşmanın yarın Suudi Arabistan'da imzalancağını açıkladı.

Yetkili, ortaya çıkan anlaşma uyarınca, dört ülkenin Katar ablukasına son vereceğini ve bunun karşılığında Katar’ın ablukayla ilgili davalardan vazgeçeceğini söyledi.

KUVEYT DIŞİŞLERİ BAKANI DOĞRULADI

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el Sabah, Suudi Arabistan’da yapılacak zirve öncesinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada “Bu akşam itibarıyla Suudi Arabistan ile Katar arasındaki hava sahası ile kara ve deniz sınırlarının açılması için bir anlaşmaya varıldı” dedi.



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