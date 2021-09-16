Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’ten kürtaj açıklaması: Cinayettir!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, kürtajın cinayet olduğunu söyledi.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Slovakya gezisi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Papa Francis, kürtaj tartışmalarını yeniden alevlendirecek açıklamalarda bulundu. Ruhani lider, “Kürtaj bir cinayettir. Kürtaj yapan öldürür. İnsan hayatına saygı duyulmalı, bu çok açık. Bir sorunu çözmek için insan öldürmek doğru mudur? Bir insanı öldürmek için kiralık katil tutmak doğru mudur?” dedi.

Corona virüs salgınına da değinen Papa Francis, herkesi aşı olmaya çağırdı. Papa, Vatikan içinde hemen hemen herkesin aşılandığını ve aşı yaptırmayan küçük bir grup kaldığını, onlara da yardımcı olmaya çalıştıklarını açıkladı. Papa Francis, corona virüs aşılarına yönelik karşıtlığa değinerek, “Kardinaller arasında da aşı karşıtı olanlar var. Bunlardan bir tanesi zavallı, Kovid-19’dan hastaneye kaldırıldı” dedi.

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