Kaynaklar itiraf etti: Trump, Biden’ın zaferini engellemeye çalıştı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında günden güne yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. En son İngiliz The Guardian gazetesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Biden'ın seçim zaferini engellemeye çalıştığını öne sürdü.

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İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın Joe Biden’ın seçim zaferini engellemeye çalıştığını aktardı. Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan kaynaklar, Trump’ın Washington’daki Willard otelindeki yetkililere seçim sonucunun onaylanmasını geciktirmenin yolları hakkında bilgi verdiğini öne sürdü.

Trump’ın, Beyaz Saray’dan Washington’daki Willard otelinin üst düzey teğmenlerini aradığı ve Joe Biden’ın 6 Ocak’taki seçim zaferinin gerçekleşmesini engellemenin yolları hakkında konuştuğu öne sürüldü. İsminin açıklanmaması koşuluyla Guardian’a konuşan birden fazla kaynak, Trump’ın 2020 seçimlerinin sonuçlarını bozma çabalarına dahil olduğunu açıkladı.

“SALDIRILARLA BAĞLANTISI VAR”

Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden’ın seçim zaferinin ardından Kongre Binası’nı basan kişilerin de Trump yanlısı mafya ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. Saldırılarda Trump’ın bağlantısı olabileceğini açıkladı.

O gece Willard’daki birkaç Trump avukatı, Trump’ın Biden’ın seçim zaferinin onaylanmasını durdurmaya çalıştığını inkar etti.

Eski başkan, 6 Ocak’tan önceki gece Willard’daki teğmenlerle birkaç telefon görüşmesi yaptı. Giuliani, avukat olmayanların yasal görüşmelere katılmasını ve avukat-müvekkil gizliliğini tehlikeye atmamasını istemediği için avukatları ve avukat olmayanları ayrı ayrı aradı.

Trump’ın teğmenlere çağrısı, Trump hukuk ekibine geç bir ek olan Eastman’ın 4 Ocak’ta Beyaz Saray’da yaptığı bir toplantıda, Pence’in Biden’ın sertifikasyonunun ortak oturumda gerçekleşmesini engellemek için rolünü nasıl gasp edebileceğini düşündüğünü özetlemesinden bir gün sonra geldi.

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