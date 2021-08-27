Kazakistan’da mühimmat deposu patladı

Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kazakistan’ın güneyindeki Cambıl bölge merkezi Taraz kenti yakınlarında konuşlandırılan mühimmat deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana gelmişti.

Cambıl Valiliği, patlamalarda yaralı sayısını 60 olarak açıklamıştı. Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, patlamaların sonuçlarının giderilmesi sırasında 4 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Bakan Yermekbayev’in insansız hava araçlarının (İHA) yardımıyla patlamaların meydana mühimmat deposunu incelediği, burada yangın yoğunluğunun azaldığının gözlemlendiği bildirilen açıklamada, Yermekbayev’in patlamada yaralananları hastanede ziyaret ettiği aktarıldı.

88 YARALI

Cambıl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamalarda yaralanan 88 kişiye sağlık hizmeti verildiği, 6’sı ağır olmak üzere 28 yaralının hastanede bakıma alındığı kaydedildi.

2019 yılında Kazakistan’ın Türkistan bölgesindeki Arıs kentindeki bir askeri birliğin silah deposunda çıkan yangın sonucunda yine patlama meydana gelmişti, onlarca kişi yaralanmıştı.