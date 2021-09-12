Kerkük’te IŞİD saldırısı: 3 ölü, 1 yaralı
Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü IŞİD'in polisi hedef aldığı silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı.
Irak’ta Kerkük Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün gece saatlerinde Kerkük’ün Dakuk ilçesi yakınlarında terör örgütü IŞİD, Irak polisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği ve 1 polisin de yaralandığı belirtildi.
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda takviye güç gönderildiğini ve IŞİD teröristleriyle yoğun çatışmaya girildiğini duyurdu. Çatışmada 6 teröristin öldüğü, 3 teröristin ise yaralandığı ifade edildi.
Geçtiğimiz Pazar günü IŞİD, Dakuk ilçesinde polise silahlı ve bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda 13 polis yaşamını yitirmişti.