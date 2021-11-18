Kıbrıslı şarkıcı Nihayet’ten Rumları kızdıran klip

Kıbrıslı şarkıcı Nihayet'in kademeli olarak açalan Maraş'ta çektiği klip, Güney Kıbrıs cephesinde rahatsızlığa yol açtı.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kademeli olarak açtığı Maraş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle olan gerilimi artırmaya devam ediyor.

Kıbrıslı şarkıcı Nihayet, geçtiğimiz günlerde ‘Bulaman’ adını verdiği şarkının klibini yayınladı. Şarkıcı, klibinin çekimlerini Maraş’ta gerçekleştirdi. Greek Reporter’ın haberine göre klibin sosyal medyada hızla yayılmasıyla Güney Kıbrıslı Rumlar duruma tepki gösterdi.

3.5 dakikalık videoda terk edilmiş evlerin arasında ve sahillerde dans eden gençler ile Nihayet görülüyor. Bu görüntülerin saygısızca olduğunu savunan Rumlar, bölgenin hassasiyetine özen gösterilmediğini öne sürdü.

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