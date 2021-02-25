Kıbrıs’ta ‘hastalıklı hayvan’ alarmı

Elbeik isimli gemi mürettabatının yem tedariki için Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne müracaat ettiği ancak, iki ülkeden ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

KKTC’nin Gazimağusa Limanı’na 15 km açığına demirleyen gemiye ilk yardım KKTC’den geldi. KKTC Tarım Bakanlığı’na bağlı ekipler gemideki hayvanlara yem tedarikinde bulunarak, bin 776 büyük baş hayvanın telef olmasını engelledi.

“GEMİNİN RIHTIMA YANAŞMASINA İZİN VERDİK”

KKTC Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci “Hayvanları denizin ortasında aç bırakıp telef olmalarına gönlümüz razı olmadı. İnsan haklarından bahsedenlere insanlık dersi verildi.” dedi.

Deveci, “İspanya’dan bin 750’den fazla büyükbaş hayvan yüklü bir gemi Libya’ya nakliyesini gerçekleştirmiş fakat Libya’da hayvanların içeriye alınması gerçekleşmemiş. Buna bağlı olarak geminin programı bozuldu. Bizden yem ve saman istediler biz de verdik” ifadelerini kullandı.

Hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için Güney Kıbrıs ve Mısır gibi ülkelerden talepte bulunduğunu belirten Deveci, “Ancak her iki ülke bu isteği karşılanmayınca hayvanların aç kalma riskine karşı bir gemi acentesi aracılığı ile bizle iletişime geçildi. Sağlık sertifikalarını gördük fakat yine de hayvan hastalıklarına karşı geminin rıhtıma yanaşmasına izin vermedik. Bu şekilde hayvanları telef olmaktan kurtardık” diye konuştu.

TOPLAMDA 2 BİN 671 HAYVANLA 2 SEVKİYAT GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİ

Öte yandan, 17 Aralık 2020’de İspanya’nın Tarragona şehrinden yola çıkan Elbeik isimli gemideki bin 776 büyükbaş hayvanın, Karim Allah isimli gemide de 895 büyük baş hayvanın Libya’ya sevkiyatı gerçekleştirileceği ifade edildi.

‘Gemilerin Libya’ya yaklaşacağı sırada taşıdığı hayvanlarda “Mavi dil hastalığı” olduğu tespit edilmesi nedeni Libya Ulusal Hayvan Sağlığı Merkezi, 23 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada 2 bin 671 adet büyük baş hayvanla yapılacak 2 sevkiyatı, gemilerin girişini onaylamayı reddettiğini duyurdu.

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