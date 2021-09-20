Kırmızı ışık kalktı, İngilizler harekete geçti: Türkiye’de fiyatlar dibe vurdu çağrısı

Yaz döneminde corona virüsü kuralları dolayısıyla Türkiye'den dönenlerin karantinaya alındığı İngiltere'de bu kısıtlamanın kalkması ülkeyi harekete geçirdi. İngiliz basını, "Türkiye'de tatil fiyatları dibe çöktü" başlıklarını kullanarak İngiliz poundunun TL karşısındaki değerinin arttığını hatırlattı.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dolayısıyla bu yaz Türkiye’ye gelemeyen İngiliz turistler, Londra yönetiminin Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla birlikte harekete geçti. Sonbaharda Akdeniz ve Ege sahillerinde tatil yapmak isteyen İngilizleri hedefleyen yerel basın ise Türkiye’de çok ucuza tatil yapılabileceğini yazdı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun, “Türkiye’de tatil dibe çöktü. Ülke kırmızı listeden çıkarken İngilizler kişi başı 158 pounda rezervasyon yapabiliyor” başlığını kullandı. Gazete, “Sonunda İngilizlerin Türkiye’ye gitmesine izin verildi. Dolayısıyla sabırla bir kaçamak yapmak için bekliyorsanız şu an tam zamanı” yorumunu yaptı.

Gazete, Türkiye sahillerinin İngiliz turistler için ideal olduğunu yazarken, “Güneşli plajlar, uygun oteller ve paket turlar dolayısıyla İngilizlerin favori tatil bölgesi. Yeni kurallar çerçevesince 22 Eylül’den itibaren İngilizler Türkiye’ye gidebilecek” hatırlatması da yapıldı.

Ölüdeniz, Marmaris ve Antalya’nın ideal tatil bölgeleri olduğunun vurgulandığı haberde hareketli bir tatil yapmak isteyenlere de Bodrum’da kalmaları öneriliyor. Makalede, “Harika paket rezervasyonlarla birlikte ucuz bir tatil geçirebilirsiniz” deniliyor.

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