Kısıtlamalar kaldırılıyor: Yunanistan Türk vatandaşlarına kapıları açıyor

Türkiye’de aşıları tamamlanan Türk vatandaşlarının Yunanistan’a seyahat edebilecekleri açıklandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsüne karşı aşısını tamamlayan Türk vatandaşlarına uzun bir sürenin ardından kapılarını açmaya başlayacağı belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle Yunanistan, seyahat vizesi başvurularını durdurmuş, vizesi olan ya da vizesiz seyahat edebilen pasaportlara sahip Türk vatandaşlarının dahi girişlerine yasak getirmişti.

AŞI OLMAYANA PCR ŞARTI

Yeni uygulamaya göre, Yunanistan'da oturma izni veya vizesi olan umumi pasaport sahipleri ile hususi, servis ve diplomatik pasaportu olanlar, son 72 saat içerisinde yaptıracakları PCR testinin negatif olması halinde Yunanistan'a giriş yapabiliyor.

Diğer yandan herhangi bir aşıya ait sertifikası bulunan Türk vatandaşları, pasaportunun türüne göre gerekli şartları sağlamak koşuluyla PCR testi zorunluluğu olmadan Yunanistan'a girebiliyor.