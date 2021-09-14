Kızılhisarlı Adası’ndan tahrik: Yunan bayrağı açtılar

Antalya’nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı Adası (Meis)’in 78. Kurtuluş Günü kutlamalarına özel harekat birliği ile katılan Yunanistan Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros özel birliklerle Türkiye yönelip Yunanistan bayrağı açarak poz verdi.

Yaşar ANTER

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Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızıhisarlı Adası (Meis) in 78. Kurtuluş Günü kutlamaları dün adada düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.

Törenlere Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros, Oniki Ada Milletvekili ve Parlamento Grubu Genel Sekreter Yardımcısı Mika Iatridis katıldı.

KONUŞMADA DA TAHRİK VAR

Nikos Panagiotopoulos yaptığı konuşmada “Bu adada yaşayanlarla birlikte Yunanistan’ın kalbinin çok yüksek sesle attığı bir noktada bulunmak aynı düşünce ve duyguları paylaşmak bir onurdur. Burası Yunanistan sınırının sonu değil sınırlarının başladığı yerdir, aynı Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) sınırları gibi kara bölgesinin başladığı yerdir” diye konuştu.

Milletvekili Mika Iatridi ise yaptığı konuşmada “Her türlü zorluk karşısında On İki Ada’ya gönderdiğimiz mesaj açık ve nettir. Yunanistan’ın sınırları, bu kutsanmış yerde yaşayan Meis ​​​​ve tüm Ege’nin daimi sakinleri biziz! Buradaki varlığımızla, Silahlı Kuvvetleri'mizin savaşçı ruhu ve ülkemizi uluslararası alanda güçlendiren dışa dönük bir dış politika ile birlikte adalarımızın duygularını yaşatıyoruz. Bugün, atalarımızın tarihte yaptıklarını ve fedakarlıklarını saygıyla anıyoruz” dedi.

Panagiotopoulos ve Floros ile törene katılanlar tören sonrası Agios Konstantinos ve Eleni Kilisesi’ndeki etkinliklere katıldı. Adadaki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile görüştüler. Adada yeni kurulan Savunma Kuvvetleri Kampı'nı ziyaret ettiler.

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