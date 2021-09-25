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Kolombiya’da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu

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Kolombiya’da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu

Çevre Bakanı Carlos Eduardo Correa, konuyla ilgili basın açıklamasında “Okyanusların sağlığı için hayati önem taşıyan türler olan köpek balıklarının yasa dışı ticaretini şiddetle reddediyorum. Ele geçirilen bu yüzgeçler, 900 ile 1000 arasında katledilmiş köpek balığına eşdeğerdir” dedi.

Yüzgeçlerin, 10 adet büyük paket şeklinde Hong Kong’a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği ifade edildi.

ABD’li Shark Stewards adlı sivil toplum kuruluşu, her yıl dünya çapında tahminen 100 milyondan daha fazla köpek balığının yüzgeci için öldürüldüğünü belirtiyor. Köpek balığı yüzgeçleri, özellikle geleneksel Çin tıbbı ve Asya’da köpek balığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor.

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