Kongre baskını soruşturmasında kritik gelişme: Jeffrey Clark ifadeye çağrıldı

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre baskınıyla ilgili soruşturmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanlığı yetkililerinden Jeffrey Clark ifadeye çağrıldı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de olaylı geçen seçim sürecinin ardından eski Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre’yi basmasıyla ilgili soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

Seçimleri hileli olarak niteleyen Donald Trump’a bu süreçte en büyük destek veren isimlerden biri Adalet Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Clark’tı. Seçim sonuçlarının tescilleneceği 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskınıyla ilgili soruşturmada Clark ifadeye çağrıldı.

‘ROLÜNÜ ÖĞRENMELİYİZ’



Baskınla ilgili Temsilciler Meclisi’nde kurulan komisyonun başkanı Bennie Thompson, “Bay Clark’ın seçim sonuçlarıyla ilgili Adalet Bakanlığı’nda yürütülen çabalardaki rolünü öğrenmeliyiz. Komite, Clark’ın soruşturmada iş birliği yapmasını bekliyor” dedi.

Baskını soruşturan komite, geçtiğimiz günlerde eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Trump’ın eski baş stratejisti Steve Bannon, eski Beyaz Saray Genel Sekreter vekili Dan Scavino ve eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kash Patel’i de ifade vermeye çağırmıştı.