Korkulan oldu, Omicron sınıra dayandı

Tüm dünyada corona virüsü vakalarında gözle görülür bir artış yaşanırken, Omicron varyantı kabusu da yayılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını açıklamıştı. Fakat korkulan oldu ve varyant sınıra dayandı.

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Tüm dünyada Omicron varyantı kabusu sürerken, korkulan bir açıklama da Yunanistan’dan geldi. Yunanistan’da corona virüsünün Omicron varyantının ilk vakası Perşembe günü Sağlık Bakanı Thanos Plevris tarafından doğrulandı. Güney Afrika’dan yeni gelen bir Yunan vatandaşına, Girit adasında teşhisin konduğunu söyledi.

Bakan Plevris, Güney Afrika’dan gelen yolcunun tüm karantina protokollerinin gözlem altında olduğunu da belirtti.

‘İKİ KERE TEST UYGULANDI’

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) başkanı Theoklis Zaoutis, kişinin 26 Kasım sabahı Güney Afrika’dan Yunanistan’a geldiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişiye yapılan ilk testin negatif çıktığı, ancak 29 Kasım’da testin tekrarlandığı ve pozitif çıktığı bildirildi. “Bunun bir Omicron mutasyon vakası olduğu ortaya çıktı. Vakanın tüm temaslıları takip edildi ve gözetim altında tutuluyor” ifadelerinde bulundu.

Yunan yetkililer, ülkede ilk Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ek önlem ve sınırlamalar getirmeyi düşünmediklerini bildirdi.

ABD’DE İLK VAKA AÇIKLANDI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, ABD’deki ilk Omicron varyantı vakası Çarşamba günü San Francisco şehrinde de tespit edildi. ABD’den yapılan açıklamada “Aşıları tam olan ve iyileşen hafif semptomları olan kişinin testi pozitif çıktı ve kendini karantinaya aldı. Tüm yakın temaslılarla temasa geçildi ve testleri negatif çıktı” ifadeleri kullanıldı.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından 25 Kasım’da açıklanan Omicron varyantı, Güney Afrika’dan Kanada’ya, Avustralya’ya, İngiltere’ye, ABD’ye ve dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkede teşhis edildi. En son Türkiye’nin komşusu Yunanistan da Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. Türkiye’de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının tespit edilmediğini açıkladı.

AVRUPA ALARMDA

Avrupa Birliği'nin üst düzey sağlık kuruluşu Avrupa Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi (ECDC) de dün yaptığı açıklamada “Yapılan matematiksel modellemede Omicron varyantının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde birkaç ayda toplam corona virüsü vakalarının yarısından fazlasına denk gelebileceğini tespit ettik” dedi.

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