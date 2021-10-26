Korkunç olay: Açlıktan bebeklerini 500 dolara sattılar

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından insani krizle boğuşan Afganistan'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Dünya Gıda Programı'nın 'acil önlem alınması çağrısı' yaptığı ülkede insanlar açlıktan bebeklerini satma noktasına geldi.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede patlak veren insani kriz, her geçen gün etkisini artırıyor. Dünyadan Afganistan’a sağlanan ve ekonomiyi destekleyen uluslararası fonların durdurulmasıyla ortaya çıkan ekonomik kriz halkı korkunç yöntemlere sevk ediyor.

Daha önce uluslararası basın, Afganistan’da ekonomik krizle boğuşan halkın biraz olsun maddi kazanç sağlayabilmek için organlarını sattığını yazmıştı. Bugün de BBC tarafından yayımlanan yeni bir haber, ülkede yaşanan korkunç gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

500 DOLAR KARŞILIĞINDA SATTI

Açlıktan ölmek üzere olan Afgan bir ailenin, bebeklerini 500 dolar (yaklaşık 4700 TL) karşılığında sattığı belirtildi. BBC muhabiri Yogita Limaye’nin ortaya çıkardığı hikaye ülkenin batısındaki Herat’ta geçiyor. Şehrin dışında yer alan Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesine giden Limaye sahadaki vahim duruma ilk elden tanık oluyor. İsmi gizli tutulan anne, “Diğer çocuklarım açlıktan ölmek üzereydi. O yüzden kızımı satmak zorunda kaldım. Biliyorum bunu yapmamalıydım.” sözleriyle yaşadığı çaresizliği anlatıyor…

Limaye tarafından yayımlanan videoda, açlık nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren bebekler de yer alıyor. Birçok Afgan da, Taliban’ın aylık maaşları ödeyemediği, kırsalda üretimin tamamen durduğu bu ortamda evlerindeki kıymetli eşyaları satarak yiyecek satın almaya çalışıyor.

“ÇOCUKLAR ÖLECEK, KITLIK YAŞANACAK”

Aralarında çocukların ve bebeklerin de olduğu milyonlarca Afgan, acil önlem alınmazsa açlıktan ölebilir. Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, 39 milyon nüfuslu Afganistan’da 22,8 milyon kişinin hızla “açlığa doğru ilerlediğini” belirtti. Bu sayı, 2 ay önce 14 milyondu. Dubai’de konuşan Beasley, “Çocuklar ölecek. İnsanlar kıtlık yaşayacak. Durum çok daha kötüye gidecek” dedi. Dünya Gıda Programı, nakit para akışının kesildiği ve fonların dondurulduğu Afganistan’da gelecek ay nüfusun yüzde 60’tan fazlasının yeterli gıdaya erişimi olmayacağını vurguladı ve acil önlem alınması çağrısı yaptı.

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