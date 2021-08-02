Korkutan rapor: Delta varyantı orman yangını gibi ilerliyor

Bilim insanları, Delta varyantın bugüne kadar ortaya çıkan en tehlikeli corona virüsü türü olduğunu belirtti. Özellikle aşı olmayanlar hastalığı daha şiddetli bir şekilde geçirdiği ortaya çıktı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin açıklanan bir rapora göre, ilk olarak Hindistan’da tanımlanan ve şu anda dünya çapında baskın olan Delta varyantının diğer türlerine göre “muhtemelen daha şiddetli” olduğu konusunda uyardı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Colorado’daki UCHealth’te enfeksiyon önleme ve kontrol kıdemli tıbbi direktörü Dr. Michelle Barron, “Bu bir orman yangını gibi, yanan bir kamp ateşi değil. Şu anda bazı bölgeler tamamen alevler içinde” dedi.

Ajans, Kanada, Singapur ve İskoçya’da Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin pandemide erken dönemdeki hastalardan daha fazla hastaneye kaldırıldığını gösteren araştırmalara atıfta bulundu.

Delta ile enfekte hastaları tedavi eden doktorlar, Covid-19 semptomlarının daha hızlı başladığını ve birçok bölgede ciddi vakaların genel olarak arttığını açıkladı.

Ancak uzmanlar, epidemiyolojik çalışmalarda bir varyantın diğerinden daha şiddetli hastalığa neden olup olmadığını belirlemek için daha fazla sayıda sonuçların karşılaştırılması gerektiğini vurguladı.

GRİPTEN ÇOK DAHA BULAŞICI

CDC raporuna göre Delta varyantı, su çiçeği kadar bulaşıcı ve soğuk algınlığı veya gripten çok daha bulaşıcı.

San Diego’daki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü’nden bir virolog olan Shane Crotty, varyantın daha şiddetli hastalığa neden olabileceğine dair en açık göstergenin, Delta’nın önceki bir versiyona kıyasla hastaneye yatış riskini iki katına çıkardığını tespit eden İskoçya çalışmasından geldiğini söyledi.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU AŞILANMAMIŞ KİŞİLERDE MEYDANA GELİYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nde corona virüsünden hastaneye yatışların ve ölümlerin çoğu aşılanmamış kişilerde meydana geliyor. Ancak, yaşlılar da dahil olmak üzere, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde aşıların daha az etkili olduğuna dair kanıtlar var.

Mayo Clinic’te bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Gregory Poland, aşılı olanlar için, Covid-19’a yakalanırlarsa yalnızca asemptomatik veya hafif hastalık yaşama ihtimallerinin olduğunu söyledi.

Özellikle aşılama oranlarının düşük olduğu bölgelerde ağır hastalık oranları, pandeminin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarını bir kez daha zorluyor.

“DELTA, ORMAN YANGINI GİBİ İLERLİYOR”

Barron, Çin’den yapılan ve Delta varyantının orijinal türe kıyasla çok daha hızlı çoğaldığını ve vücutta bin kat daha fazla virüs ürettiğini öne süren araştırmaların bu yeni dalganın en büyük tehlikesini vurguladığını söyledi.

Bazı doktorlar, Delta ile enfekte olan hastaların, pandemide daha önce tedavi ettiklerinden daha hızlı ve bazı durumlarda daha şiddetli semptomlarla hastalandıklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir Dr. Fauci'den Delta varyantı uyarısı: Daha da kötüleşecek... Salgını aşı olmayanlar yayıyor